Два человека погибли при пожаре в Добрушском районе

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в агрогородке Уть Добрушского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре дома в агрогородке поступило 8 мая в 23.59. При проведении разведки спасатели обнаружили на полу в кухне тело хозяйки 1962 года рождения без признаков жизни, в горящей комнате - обгоревшее тело сожителя женщины.
Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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