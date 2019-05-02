Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Дзержинском районе

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме в Дзержинском районе Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную сводку Минского областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре в доме в деревне Скворцы поступило 1 мая в 5.48. В результате возгорания погибли двое мужчин.

Еще один человек пострадал на пожаре в Минском районе. В гараже возле деревни Большой Тростенец днем 1 мая загорелся легковой автомобиль, пострадал гражданин, который с предварительным диагнозом "ожоги 1-3-й степени (50% тела)" госпитализирован.

Причины пожаров устанавливаются.-0-