Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Дзержинском районе

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме в Дзержинском районе Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную сводку Минского областного управления МЧС.
Сообщение о пожаре в доме в деревне Скворцы поступило 1 мая в 5.48. В результате возгорания погибли двое мужчин.
Еще один человек пострадал на пожаре в Минском районе. В гараже возле деревни Большой Тростенец днем 1 мая загорелся легковой автомобиль, пострадал гражданин, который с предварительным диагнозом "ожоги 1-3-й степени (50% тела)" госпитализирован.
Причины пожаров устанавливаются.-0-
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