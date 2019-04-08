Две женщины погибли при пожаре в Логойском районе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины погибли при пожаре в доме в Логойском районе (Минская область). Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Прилепцы Логойского района поступило 8 апреля в 1.18. В результате пожара погибли две женщины.

Еще один пожар произошел ночью 8 апреля в жилом доме в агрогородке Семежево Копыльского района. В результате пожара пострадала женщина. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Причины происшествий устанавливаются.-0-