Жителя Саратова и витебчанку приговорили к 9 и 8 годам колонии за подготовку убийства мужчины

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жителя Саратова и его знакомую из Витебска за подготовку убийства ее сожителя приговорили к 9 и 8 годам лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

В начале мая 2018 года житель Саратова приехал в Витебск к знакомой, чтобы убить ее сожителя. Об этом они договорились через интернет. Женщина жаловалась россиянину на постоянные ссоры со своим мужчиной. Витебчанка отправила знакомому деньги, чтобы тот приехал в областной центр.

После приезда женщина рассказала ему о дате, времени и маршруте передвижения по городу с сожителем. Она указала на место вблизи дома, где в конкретное время саратовчанин должен был ожидать их. В ночь на 5 мая женщина с сожителем шли по ранее оговоренному маршруту. Но убить его не получилось: житель Саратова в темноте не узнал планируемую жертву.

На следующий день, после того как сожитель уснул, женщина отправила СМС россиянину. Он зашел в комнату и попытался нанести удары ножом, но мужчина застиг его и задержал до прибытия милиции.

Витебский областной суд назначил 30-летней витебчанке наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, без конфискации имущества. Ее 30-летнего знакомого из России приговорили к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества. Заседание проходило в закрытом режиме.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-