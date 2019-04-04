4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух хоккеистов клуба "Юность-Минск" задержали с гашишем, позже по подозрению в распространении наркотиков задержали еще двоих игроков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вечером 1 апреля наряд патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД Минска патрулировал окрестности столичного проспекта Победителей. Внимание сотрудников привлекли два молодых человека - они при виде правоохранителей принялись нервно прятать что-то по карманам.

"На предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика насвая, а также стеклянные трубочки, которые можно использовать при потреблении наркотиков. Вскоре установили и личности задержанных - ими оказались защитник и нападающий хоккейного клуба "Юность-Минск". Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем", - рассказали в МВД.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также была получена информация, что изъятый гашиш - остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.

Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки распространения наркотика. "Кроме непосредственно задержания причастных к сбыту, предстоит детально разобраться с различными аспектами произошедшего. Например, правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов и не только участвовал в этом", - отметили в МВД.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Устанавливаются источники поступления наркотиков.-0-