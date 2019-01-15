Гродненец организовал в своей квартире наркопритон

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции ликвидировали наркопритон в одной из квартир в Гродно, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина Белко.

В поле зрения милиционеров попал 36-летний гродненец. Мужчина договорился с тремя знакомыми об изготовлении для него особо опасного психотропного вещества, содержащего метамфетамин. Готовый продукт он потом приобретал для употребления. "Для изготовления наркотиков гродненец предоставлял "производителям" свою квартиру. Из жилища оперативники изъяли готовое наркотическое вещество и сделанное кустарным способом оборудование для его изготовления", - отметила Марина Белко.

Сейчас в отношении всех участников возбуждены уголовные дела по различным частям ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Хозяин квартиры также будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.332 УК (предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и потребления наркотических средств).-0-