Грузовик под Ивье вылетел в кювет, водитель погиб

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе грузовик вылетел в кювет, водитель погиб на месте происшествия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение об аварии на 129-м км трассы М6 Минск-Гродно поступило от очевидца около 15 часов. Грузовик "Ивеко" по неизвестной пока причине съехал в кювет и врезался в ограждение.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-