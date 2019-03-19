Грузовик под Ивье вылетел в кювет, водитель погиб

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе грузовик вылетел в кювет, водитель погиб на месте происшествия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сообщение об аварии на 129-м км трассы М6 Минск-Гродно поступило от очевидца около 15 часов. Грузовик "Ивеко" по неизвестной пока причине съехал в кювет и врезался в ограждение.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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