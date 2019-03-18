Суд вынес приговор по делу о ДТП с погибшей россиянкой в Столбцовском районе

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Столбцовского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибла женщина, а трем мужчинам причинены телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Водитель Nissan X-Trail признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. Отбывать наказание в виде 3 лет лишения свободы он будет в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

ДТП произошло 7 августа 2018 года на 277-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. По вине водителя Nissan X-Trail, 28-летнего жителя Москвы, произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, в результате чего грузовик столкнулся с металлическим барьерным ограждением и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате погибла пассажирка Nissan - россиянка, а пассажирам грузовика были причинены тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.-0-