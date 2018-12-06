Грузовик сбил насмерть мужчину в Лельчицах

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах ГАЗ сбил насмерть 38-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло 5 декабря. Примерно в 17.45 водитель ГАЗа совершил наезд на местного жителя, который внезапно вышел на проезжую часть дороги. Предварительно установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, он был обозначен световозвращающими элементами.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.-0-
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