Грузовик сбил насмерть мужчину в Лельчицах

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах ГАЗ сбил насмерть 38-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло 5 декабря. Примерно в 17.45 водитель ГАЗа совершил наезд на местного жителя, который внезапно вышел на проезжую часть дороги. Предварительно установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, он был обозначен световозвращающими элементами.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.-0-