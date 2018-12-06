Легковушка сбила насмерть женщину под Солигорском

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила женщину под Солигорском, она умерла в машине скорой, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 5 декабря около 19.10 на автодороге Погост - Солигорск. "28-летний местный житель на Peugeot 406 ехал в сторону города и сбил 39-летнюю солигорчанку. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи, когда ее везли в больницу", - проинформировали в ГАИ.

Световозвращающими элементами пешеход обозначена не была. На авто были зимние шины.

Госавтоинспекция напоминает, что правила обязывают пешехода обозначать себя световозвращающим элементом при движении в темноте по краю проезжей части.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома