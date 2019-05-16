Интернет-аферист выманил у жителя Гродненского района $350 за вывод мнимого выигрыша в казино

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-аферист под видом бывшего работника казино выманил у жителя Гродненского района $350 за вывод мнимого выигрыша. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На крючок мошенника попался молодой человек 1991 года рождения. На одном из интернет-ресурсов он обнаружил предложение о возможностях заработка. "Молодой человек заинтересовался и начал переписку. Неизвестный представился бывшим работником казино и предложил использовать свои знания для получения выигрыша", - рассказали в милиции.

Молодому человеку был предоставлен аккаунт с $100 на счету. Под четким руководством "партнера" он выигрывал и довел баланс до $6 тыс. Правда, вывести деньги не получилось.

Аферист предложил свою помощь. Присылал парню ссылки на какие-то формы, которые тот заполнял с использованием реквизитов своей пластиковой банковской карточки. Якобы необходимо было внести комиссию за перевод и оплатить верификацию аккаунта. Лишившись $350, молодой человек понял, что его обманули, и обратился в милицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.-0-