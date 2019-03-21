И.о. директора Вилейского райагросервиса приговорен к 2 годам с отсрочкой за превышение полномочий

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Вилейского района вынес приговор в отношении исполняющего обязанности директора ОАО "Вилейский райагросервис" за превышение служебных полномочий и служебный подлог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Как установили в суде, и.о. директора предоставил заведомо ложные сведения в отношении подчиненного ему инженера-механика как о лице, совершившем административное правонарушение при управлении служебным автомобилем. Работнику в результате дали штраф в размере 4 БВ - его уплатили за счет средств предприятия.

Кроме того, чтобы скрыть ранее совершенное хищение имущества ОАО, в товарную накладную были внесены заведомо ложные сведения о получении предприятием товарно-материальных ценностей на Br619. Руководитель подписал документ от имени начальника автотракторного цеха и предоставил в бухгалтерию.

В результате мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Также он получил штраф в размере 300 БВ (1 БВ - Br25,5) и лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-