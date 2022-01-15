Из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате прохождения сильного ветра порывами до 32 м/с вчера в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов в 58 районах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Больше всего стихия нанесла урон в Минской (178 строений) и Могилевской областях (120). Брестская область - 27, Витебская - 39, Гомельская - 20, Гродненская - 74. Разрушен сельскохозяйственный склад в Свислочском районе Гродненской области. Повреждены кровли 427 жилых домов, 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 170 случаев падения деревьев в Брестской (7), Витебской (10), Гомельской (21), Гродненской (20), Минской (78), Могилевской (11) областях и Минске (23).

Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 32 автомобиля. В Ляховичском, Толочинском, Вороновском и Могилевском районах зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут.

Работниками МЧС и других организаций проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.

В Минске по пр.Рокоссовского, 3, сорванным вследствие порыва ветра пластиковым покрытием остановочного пункта травмирована пенсионерка, которая была доставлена в учреждение здравоохранения, после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. В Могилеве сорванными рекламными щитами из-за порывов ветра травмированы два человека, они госпитализированы.

В Минске в акватории водохранилища Дрозды работники ОСВОД доставили со льда на берег 15 рыбаков, которые не могли самостоятельно покинуть лед из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.

С 16.45 до 21.00 без электроснабжения оставались Быхов и населенные пункты Быховского района. Объекты 1-й категории были запитаны от резервных источников питания. Причина отключения - повреждения трех линий электропередачи.

На станции Орша-Центральная в результате обрушения опор эстакады теплотрассы произошло повреждение контактной линии электропоездов и трубопровода теплоснабжения диаметром 150 мм. Задержки в движении поездов не произошло. Без отопления остаются общежитие, частный жилой дом и два административных здания. Для отопления потребителей прокладывается резервная линия трубопровода теплоснабжения под железнодорожными путями.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 3114 населенных пунктов (Брестская область - 90, Витебская - 915, Гомельская - 362, Гродненская - 373, Минская - 882, Могилевская - 492). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 15 января без электроснабжения остаются 366 населенных пунктов (Витебская - 67, Гомельская - 44, Гродненская - 39, Минская - 60, Могилевская - 156).

Продолжают работу комиссии по чрезвычайным ситуациям для оперативного принятия управленческих решений и максимально быстрого устранения последствий непогоды.-0-

Фото МЧС