Избивший маршрутчика в Минске россиянин приговорен к году лишения свободы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин, который избил водителя маршрутного такси в Минске, приговорен к году лишения свободы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
Уголовное дело рассматривал суд Центрального района Минска. Мужчина признан виновным по ч.2 ст.339 УК (хулиганство). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Инцидент произошел 24 октября на ул. Орловской в Минске. Водитель маршрутки ехал от Комаровского рынка в сторону Сухарево. Пытаясь объехать впереди стоящий трактор, мужчина выехал во вторую полосу и снова вернулся в правую. По информации Следственного комитета, через некоторое время выезд маршрутки заблокировали два автомобиля с российскими номерами. Из обеих машин выскочили водители, один из них ударил мужчину кулаком в лицо. Позже россиян задержали, когда они ехали по трассе М1 в сторону российской границы.-0-
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