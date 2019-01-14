Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись под Барановичами

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России произошла 12 января около 10.20. По предварительной информации, 42-летний житель Минска двигался на автомобиле "Рено" в направлении Бреста. На 222-м км трассы водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойный брус, расположенный справа по ходу движения. От удара транспортное средство выбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с маршрутным такси Минск - Барановичи под управлением 37-летнего минчанина.

Водителя легковушки доставили в Барановичскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Водителя и пассажиров маршрутки через некоторое время забрало другое маршрутное такси. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома