Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись под Барановичами

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России произошла 12 января около 10.20. По предварительной информации, 42-летний житель Минска двигался на автомобиле "Рено" в направлении Бреста. На 222-м км трассы водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойный брус, расположенный справа по ходу движения. От удара транспортное средство выбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с маршрутным такси Минск - Барановичи под управлением 37-летнего минчанина.
Водителя легковушки доставили в Барановичскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Водителя и пассажиров маршрутки через некоторое время забрало другое маршрутное такси. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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