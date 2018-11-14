Маршрутка под Сморгонью попала в аварию: есть пострадавшие

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека госпитализированы после ДТП с участием маршрутки в Сморгонском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

Авария, по предварительной информации, произошла сегодня около 6.00 неподалеку от деревни Солы. Рейсовый микроавтобус оказался в кювете.

"В больницу были доставлены пять человек. После осмотра трое отпущены. Двое мужчин госпитализированы", - рассказали в главном управлении здравоохранения облисполкома.

В ГАИ региона отметили, что обстоятельства произошедшего уточняются.-0-