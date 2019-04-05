Микроавтобус столкнулся с трактором под Барановичами: погибла пассажирка

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием микроавтобуса и трактора произошло на автодороге М1/Е30, погибла женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.
Авария случилась 4 апреля около 14.20 на 228-м км "олимпийки". По предварительной информации, житель Пружан 1981 года рождения двигался на автомобиле Peugeot Boxer со стороны Минска в направлении Бреста. Будучи в утомленном состоянии, водитель съехал в правый по ходу движения кювет и столкнулся с трактором под управлением жителя Барановичского района. Тракторист занимался изготовлением противопожарной полосы.
В результате ДТП пассажирка микроавтобуса - жительница Пинска 1961 года рождения - получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Барановичской городской больницы, где она в 18.50 скончалась.
Водитель микроавтобуса и тракторист не пострадали. Проводится проверка.-0-
Фото из Instagram-аккаунта ssnmp_baranovichi
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