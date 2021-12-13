Милиция ищет свидетелей по делу о найденном на заводе теле младенца

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция ищет очевидцев инцидента с погибшим младенцем на мусороперерабатывающем заводе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"25 ноября 2021 года в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение об обнаружении тела новорожденной девочки на мусороперерабатывающем сортировочном заводе. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка носит криминальный характер. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление, а также возможных свидетелей и очевидцев", - рассказали в ГУВД.
Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам 8 (029) 356-02-02 или 102. "За информацию, способствующую установлению виновного лица, гарантируется вознаграждение", - добавили правоохранители.-0-