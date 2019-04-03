Минчанин решил торговать наркотиками для погашения кредитов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска за незаконный оборот наркотиков задержан 21-летний неработающий минчанин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Оперативники задержали 21-летнего парня, когда он делал закладку с психотропом. "При досмотре было изъято около 70 г порошка. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, вещество содержит особо опасный психотроп альфа- PVP, - рассказали в милиции. - Как пояснил молодой человек, сооружением тайников он занимается около одного месяца, а деньги ему были необходимы для погашения задолженности по кредитам".
Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Правоохранители устанавливают источники поставки опасного вещества.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.28 BYN
|3.285 BYN