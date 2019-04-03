Минчанин решил торговать наркотиками для погашения кредитов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска за незаконный оборот наркотиков задержан 21-летний неработающий минчанин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники задержали 21-летнего парня, когда он делал закладку с психотропом. "При досмотре было изъято около 70 г порошка. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, вещество содержит особо опасный психотроп альфа- PVP, - рассказали в милиции. - Как пояснил молодой человек, сооружением тайников он занимается около одного месяца, а деньги ему были необходимы для погашения задолженности по кредитам".

Фото ГУВД Мингорисполкома

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Правоохранители устанавливают источники поставки опасного вещества.-0-