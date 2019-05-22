Минская фирма завысила на Br100 тыс. расход стройматериалов при работах в жилфонде

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция установила, что столичная строительная фирма при выполнении работ на объектах жилищного фонда Минской области и Минска значительно завысила фактический расход строительных материалов, сообщили БЕЛТА в КГК.

При строительно-монтажных работах было использовано гораздо меньше штукатурки, шпатлевки, мастики, краски и подобных материалов, чем запланировано проектно-строительной документацией. Но должностные лица фирмы-подрядчика включали в акты выполненных работ объемы стройматериалов, исходя из проектной документации, а не фактического расхода. Заказчик исправно оплачивал их стоимость, что влекло излишние затраты и необоснованное повышение стоимости для конечного потребителя.

Для подтверждения обоснованности платежей за якобы необходимые материалы привлекалась лжеструктура (ее деятельность пресечена работниками финансовой милиции). Она выставляла предприятию-подрядчику фиктивные счета к оплате, а также изготавливала подложные документы о поставках стройматериалов на объекты. Заказчик перечислял на счета лжеструктуры деньги "за воздух", после обналичивания средства возвращались подрядчику и использовались его должностными лицами в личных целях.

Сумма похищенного по такой схеме превысила Br100 тыс.

При получении очередного платежа должностные лица предприятия-подрядчика были задержаны. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении двух прорабов и снабженца возбуждены уголовные дела.-0-