Руководитель брестской фирмы подозревается в хищении

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор частного предприятия в Бресте подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Владимир Олесик.
Мужчина возглавляет коммерческую структуру, занимающуюся изготовлением и реализацией машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Руководитель предприятия представил в бухгалтерию товарный чек о приобретении за собственные средства бетона на сумму Br1,8 тыс. для последующего ремонта пола в подвальном помещении фирмы. В действительности же он использовал бетон для строительства собственного дома.
В ходе разбирательства сотрудники финансовой милиции установили и другие факты злоупотребления служебными полномочиями руководителем. Так, практически на протяжении 2016-2018 годов на основании самостоятельно принятых решений ему ежемесячно производились выплаты надбавок за сложность и напряженность работы, не предусмотренные контрактом. Этим действиям брестчанина также будет дана правовая оценка.
В отношении директора возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-
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