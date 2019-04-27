Минские правоохранители разыскивают двух пропавших девочек

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители разыскивают двух без вести пропавших девочек - Милену Дужинскую и Ирину Корзун, которые 26 апреля около 16.00 ушли из дома №54 по проспекту Партизанскому в Минске и до сих пор их местонахождение не известно. Об этом БЕЛТА сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

На вид Милене около 11 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до пояса. Была одета в темно-фиолетовую рубашку в клетку, брюки темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета (на каблуке "Сникерсы").

Вторая девочка - Ирина - выглядит на 13-14 лет, рост 145 см. Она среднего телосложения и имеет темно-русые чуть ниже плеча волосы. Была одета в черную байку, черные легенсы, синие кеды (верх матерчатый джинсовый). При себе могла иметь бежевый портфель.

При наличии какой-либо информации о местонахождении девочек правоохранители просят обратиться в милицию лично или по номерам телефонов 2394175, +375-29-3560202, +375-29-8617902, +375-25-6019395, 102.-0-