Мужчина погиб при пожаре в квартире в Новополоцке

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке при пожаре в трехкомнатной квартире погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение спасателям о возгорании в квартире по улице Молодежной поступило 8 декабря около 3.00. В результате пожара в одной из комнат квартиры уничтожено имущество, закопчены стены и потолок.
Работниками МЧС спасена хозяйка 1936 года рождения. На месте происшествия обнаружен труп сына хозяйки 1961 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-
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