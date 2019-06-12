Мужчина утонул в озере в Буда-Кошелевском районе

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина 1988 года рождения утонул в озере в поселке Красное Знамя Буда-Кошелевского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Трагедия произошла поздним вечером 10 июня. Мужчина отдыхал в компании на берегу водоема, не обошлось без алкоголя. Сельчанин зашел в воду и в какой-то момент исчез с поверхности.
Тело погибшего обнаружили и достали из воды спустя несколько часов. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначены экспертизы.
В ОСВОД обратили внимание, что употребление алкоголя в жару вблизи водоемов нередко приводит к печальному исходу, и настоятельно рекомендовали соблюдать все правила безопасного поведения, находясь у воды.-0-
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