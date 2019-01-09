На ферме в Молодечненском районе животное смертельно травмировало рабочего

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе мужчина скончался после травмы, которую ему 5 января нанесло животное. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования подсобного рабочего животным на местном предприятии. "Мужчина спустя несколько дней скончался в больнице, - проинформировала Татьяна Белоног. - Проведены осмотры, изъята документация по технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на производстве.-0-