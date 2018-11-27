На пожаре в Кореличском районе погибла пенсионерка

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Приехавшая на дачу из Минска пенсионерка погибла на пожаре в Кореличском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в деревне Озерское вечером 26 ноября сообщил очевидец. Расчеты спасателей незамедлительно отправились на место.

"Происходило открытое горение деревянного дома. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. Под обгоревшими обломками строительных конструкций в комнате было обнаружено тело женщины", - сообщили в областном управлении МЧС.

Установлено, что дом принадлежал 62-летней жительнице Минска. Он использовался в качестве дачи. По предварительной информации, пенсионерка и ее супруг приехали сюда на выходные. Позже мужчина уехал, а хозяйка осталась дома.

Причина пожара устанавливается. Основные версии - нарушение правил эксплуатации печи и неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС