Обвиняемый в убийстве двухлетней девочки в Слуцке получил 25 лет колонии усиленного режима

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в убийстве двухлетней девочки в Слуцке приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Дело рассматривал Минский областной суд. Он признал виновным 26-летнего мужчину, сожителя матери убитой девочки, в преступлениях, предусмотренных п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 154 УК (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Матери погибшей девочки назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Она признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 (оставление в опасности) УК.

Как сообщалось, 29 января в одном из домов в Слуцке медбригада обнаружила двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что сожитель нанес девочке не менее 198 ударов, а ее пятилетнему брату - не менее 54. Также установлено, что мать периодически становилась очевидцем избиения своих детей, видела у них на теле многочисленные телесные повреждения. Она осознавала опасность, существующую для жизни и здоровья дочери и сына, однако умышленно оставила их без помощи.-0-