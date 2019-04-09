Около 2 г героина нашли дома у жителя Светлогорска

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дома у жителя Светлогорска обнаружено почти 2 г героина, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Работники скорой помощи сообщили в Светлогорский РОВД, что в одной из квартир райцентра находится мужчина с признаками передозировки наркотиками. Его доставили в лечебное учреждение. "Анализ подтвердил, что пациент действительно употреблял наркотические средства", - сказал Виталий Пристромов.
Было установлено, что 36-летний мужчина недавно вернулся с заработков из Москвы. Когда ему стало плохо, супруга вызвала скорую.
"С согласия хозяев квартиры бойцы наркоконтроля провели осмотр жилища. В одежде мужчины обнаружили порошкообразное вещество и использованный шприц", - отметили в УВД. По заключению экспертизы, изъятое вещество - опасное наркотическое средство, не используемое в медицинских целях, - героин общим весом 1,88 г.
Материалы проверки переданы в Светлогорский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.
Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков, он заключен под стражу.
Оперативники наркоконтроля проверяют канал поступления наркотических средств в Светлогорский район.-0-
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