Около 2 г героина нашли дома у жителя Светлогорска

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дома у жителя Светлогорска обнаружено почти 2 г героина, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Работники скорой помощи сообщили в Светлогорский РОВД, что в одной из квартир райцентра находится мужчина с признаками передозировки наркотиками. Его доставили в лечебное учреждение. "Анализ подтвердил, что пациент действительно употреблял наркотические средства", - сказал Виталий Пристромов.

Было установлено, что 36-летний мужчина недавно вернулся с заработков из Москвы. Когда ему стало плохо, супруга вызвала скорую.

"С согласия хозяев квартиры бойцы наркоконтроля провели осмотр жилища. В одежде мужчины обнаружили порошкообразное вещество и использованный шприц", - отметили в УВД. По заключению экспертизы, изъятое вещество - опасное наркотическое средство, не используемое в медицинских целях, - героин общим весом 1,88 г.

Материалы проверки переданы в Светлогорский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.

Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков, он заключен под стражу.

Оперативники наркоконтроля проверяют канал поступления наркотических средств в Светлогорский район.-0-