Отец и сын из Червеня затолкали квартиросъемщика в сундук и требовали деньги

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Червенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Червеня и его 24-летнего сына. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Потерпевшим по уголовному делу признан 38-летний житель Червеня, который некоторое время со своей семьей снимал дом у старшего из фигурантов. В конце августа квартиранты выселились, но оплатить коммунальные услуги еще не успели. По этому поводу хозяин и начал высказывать претензии бывшему съемщику, требуя передать ему деньги.

Фото УСК по Минской области

Когда мужчина пришел в указанный дом отдать ключи, отец с сыном стали его избивать, принуждая к выполнению договорных обязательств. "Для устрашения мужчину затолкали в сундук, душили проводом, угрожали убить и вывезти в лес. Они вынудили его написать расписку о том, что он должен им Br400 с передачей в залог ключей от его авто, документов на него, а также паспорта. Когда мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы", - рассказали в СК.

На протяжении расследования мужчины давали противоречивые показания, пытаясь избежать уголовной ответственности. Следствием были собраны доказательства, достаточные для предъявления им обвинения. К мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия обвиняемых квалифицированы как принуждение к выполнению договорных обязательств, совершенное группой лиц, с применением насилия (ч. 3 ст. 384 УК) и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, под угрозой убийства, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего (ч. 3 ст.208 УК). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-