Пассажирка легковушки погибла в столкновении с внедорожником под Жодино

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка легковушки погибла при столкновении с внедорожником в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 29 апреля около 10.00 на 23-м км автодороги Р53 вблизи деревни Перемежное недалеко от Жодино. Водитель внедорожника Volvo во время обгона выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшим навстречу Geely.

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

"В результате ДТП от полученных травм скончалась на месте происшествия пассажирка Geely. Водитель легковушки был госпитализирован с сочетанной травмой и закрытым переломом голени. Водитель Volvo получил ушиб грудной клетки. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.-0-