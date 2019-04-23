Пять водителей борисовского завода подозреваются в хищении топлива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Борисовского завода медицинских препаратов подозреваются в хищении дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в Борисовском РУВД.

Подозреваются водители фармацевтического предприятия. На первоначальном этапе в поле зрения правоохранителей попали пять работников. "Они заправляли служебный автомобиль по электронной топливной карте, однако часть дизтоплива уходила мимо бака. Чтобы это скрыть, мужчины искажали данные в путевых листах. Таким образом за несколько месяцев они присвоили в общей сложности 1,2 тыс. л горючего. Ущерб предприятию - более Br1,5 тыс.".

Топливо заливали в бак как личных автомобилей, так и за плату в автотранспорт своих знакомых. Чтобы у работодателя не возникло подозрений, заправлялись партиями по 20-30 л. В отношении водителей возбуждены уголовные дела по ст.211 УК (присвоение либо растрата).-0-