Пьяный бесправник попал ДТП в Слуцком районе, погибла пассажирка

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый бесправник совершил дорожно-транспортное происшествие в Слуцком районе, в результате которого погибла пассажирка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"1 июня в деревне Михейки 34-летний житель Ошмянского района, управляя Lexus GS300, на закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево", - рассказал Сергей Чеботарев.

Находящаяся на переднем сиденье 31-летняя жительница Новогрудка не была пристегнута ремнем безопасности. В момент ДТП она через открытое окно машины ударилась головой о дерево. С открытой черепно-мозговой травмой и в коме женщина была доставлена в реанимационной отделение больницы, но спасти ее не удалось - она скончалась 2 июня.

Водитель, перед тем как сесть за руль, выпивал в деревне у знакомых. После совершения ДТП вернулся к ним в дом, где и был обнаружен сотрудниками ГАИ. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле). Водительского удостоверения он не имеет.

Госавтоинспекция напоминает, что одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения - управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. Нетрезвый водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Также он получает штраф от 50 до 100 базовых величин (1 БЗ составляет Br25,5).-0-