Пьяный житель Лунинца стрелял из пневматики по автомобилям

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Лунинца с балкона многоэтажного дома стрелял из пневматического пистолета по автомобилям, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В Лунинецкий РОВД обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный повредил стекло на двери его автомобиля "Киа". Подобное заявление поступило и от пинчанина. Мужчина указал, что в его автомобиле "Ауди" повреждены ветровое стекло, капот и крыло. Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался лунинчанин 1997 года рождения. Как выяснилось, молодой человек гостил у приятеля, друзья распивали спиртное, после этого фигурант вышел на балкон и стал стрелять из пневматического пистолета в стены соседнего дома и припаркованные на стоянке автомобили.
"Сотрудникам милиции правонарушитель пояснил, что пистолет купил в 2016 году через интернет. В гости пришел с ним, так как хотел похвастаться покупкой перед товарищами", - рассказали в УВД облисполкома.
Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-
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