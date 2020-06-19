Последствия непогоды в Беларуси: десятки упавших деревьев и поврежденные авто

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки упавших деревьев и поврежденные автомобили - таковы последствия непогоды в Беларуси 18 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Из-за сильного дождя в Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Центральном и Московском районах Минска были подтоплены семь участков дорог, остановилось движение 30 троллейбусных, четырех автобусных и трех трамвайных маршрутов. Перерыв в движении длился до 41 минуты. "Зафиксированы 68 случаев падения деревьев: 51 - в Минске, еще 17 - в семи районах Минской области. В результате повреждены 10 легковых автомобилей, девять из них - в столице. Работники МЧС и других организаций откачивали воду, убрали упавшие деревья, провели демонтаж аварийных конструкций", - рассказали в пресс-службе.

ФОТОФАКТ: Непогода в Минске В Минске во второй половине дня 18 июня испортилась погода: был сильный дождь и ветер.

По оперативным данным из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с повреждены два легковых автомобиля, кровли складского здания и двух жилых домов в Рогачеве Гомельской области. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.-0-