Пожар на территории Вильемского лесничества в Столинском районе ликвидирован

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории Вильемского лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области ликвидирован, сообщил БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Вертолетами Ми-8 авиации МЧС за 26 апреля осуществлены 77 сбросов воды. Сегодня в 7.00 пожар ликвидирован.

Также потушен пожар на территории Кировского лесничества Наровлянского спецлесхоза возле деревни Красновка в Гомельской области. Там горела сухая растительность и лес.

По оперативным данным, всего за сутки ликвидированы восемь лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных (4 га) и 25 пожаров травы и кустарников (13 га).

В МЧС напомнили, что по всей стране райисполкомы ввели запреты на посещение лесов. "Это крайняя, но эффективная мера. Если все люди последуют запрету, то и без того напряженная обстановка не станет критической, - отметили в МЧС. - Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется в нашем мобильном приложении или на сайте 112.by/shtorm. Просим не нарушать запрет, а если вы видите пожар - незамедлительно звоните по телефону 112 или 101".-0-

Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар в экосистеме О возгорании сухой растительности в болотистой местности, леса возле деревни Ольманы сотрудникам МЧС сообщили лесники 23 апреля около 7.50. Для ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации Столинского района.