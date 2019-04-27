Пожар на территории Вильемского лесничества в Столинском районе ликвидирован

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории Вильемского лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области ликвидирован, сообщил БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Вертолетами Ми-8 авиации МЧС за 26 апреля осуществлены 77 сбросов воды. Сегодня в 7.00 пожар ликвидирован.
Также потушен пожар на территории Кировского лесничества Наровлянского спецлесхоза возле деревни Красновка в Гомельской области. Там горела сухая растительность и лес.
По оперативным данным, всего за сутки ликвидированы восемь лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных (4 га) и 25 пожаров травы и кустарников (13 га).
В МЧС напомнили, что по всей стране райисполкомы ввели запреты на посещение лесов. "Это крайняя, но эффективная мера. Если все люди последуют запрету, то и без того напряженная обстановка не станет критической, - отметили в МЧС. - Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется в нашем мобильном приложении или на сайте 112.by/shtorm. Просим не нарушать запрет, а если вы видите пожар - незамедлительно звоните по телефону 112 или 101".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3505 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1104 BYN
|2.108 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2614 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN