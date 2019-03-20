Председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задержали за взятку

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома после получения взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Мужчину задержали в Минском районе после получения $4 тыс. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель.
Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении должностного лица Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 УК (получение взятки в крупном размере). В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.431 УК (дача взятки в крупном размере).-0-
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