Пресечен канал поставки кокаина из ЕС в Беларусь

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в МВД, 3 января сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" на автотрассе М 1 вблизи города Ивацевичи Брестской области задержали двух ранее судимых за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. По оперативным сведениям, жители Брестской области организовали канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. "У фигурантов изъято 730 г порошка белого цвета. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, указанное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство кокаин", - добавили в МВД.

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются. Они направлены на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных.-0-