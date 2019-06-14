При пожаре в общежитии в Орше эвакуировали 27 человек

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше при пожаре в общежитии спасены 4 человека и 27 эвакуированы, в том числе 13 детей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В общежитии Оршанского мясоконсервного комбината на улице Шкловская 13 июня в 16.42 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Возгорание произошло в комнате на третьем этаже трехэтажного здания.

В результате пожара никто не пострадал, в комнате, где случилось возгорание, уничтожено имущество, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-