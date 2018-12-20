Пропавшую в Египте белоруску нашли после месяца поисков

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинская милиция больше месяца разыскивала пропавшую в Египте 30-летнюю Ульяну Ягодницыну, ее местонахождение установлено. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Женщину разыскивал Жодинский ГОВД. "Розыск без вести пропавшей гражданки Ульяны Ягодницыной прекращен. Ее местонахождение установлено. Криминальных обстоятельств или причастности к какому-либо несчастному случаю не выявлено", - проинформировали в милиции. Жительница Жодино нашлась в Каире.

По имеющейся информации, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. "С большой долей вероятности можно говорить, что причины исчезновения связаны с семейными обстоятельствами", - отметили в милиции.

Белоруска в последнее время жила в Каире. С 9 ноября она перестала выходить на связь со своей матерью. По имевшимся данным, девушка отсутствовала и по месту жительства в Каире. Для организации разыскных мероприятий правоохранители связывались с египетскими коллегами.-0-