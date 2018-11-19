Распространитель психотропов сделал в Минске более 160 закладок

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан распространитель особо опасного психотропа альфа-PVP. На специализированный интернет-магазин 20-летний парень проработал месяц и успел за это время сделать в городе более 160 закладок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД столицы Эвелина Дручинина.
В момент задержания у закладчика при себе был мобильный телефон с координатами тайников. По месту жительства парня правоохранители обнаружили и изъяли более 40 свертков с порошкообразным веществом, а также изоленту, перчатки, фасовочные пакетики, банковские карты.
Ленинский (Минска) РОСК возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.-0-
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