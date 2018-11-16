Житель Вилейки обвиняется в изготовлении наркотиков и половых связях с несовершеннолетними

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратурой Минской области направлено в суд Вилейского района уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Вилейки, обвиняемого в совершении ряда преступлений против здоровья, половой неприкосновенности и интересов несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Лариса Довбнюк.

Предварительное расследование по делу проводилось следственным управлением УСК по Минской области. Проверкой уголовного дела в прокуратуре установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами.

"Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый для сбыта выращивал на земельном участке по месту жительства коноплю, из которой изготавливал опасные наркотические средства - марихуану и масло каннабиса, а также хранил в доме и гараже маковую солому и другие особо опасные психотропные вещества. Марихуану обвиняемый курил не только сам, но и предлагал находившимся у него в гостях несовершеннолетним девушкам, а также вовлекал их в распитие спиртных напитков, вступал с ними в половые сношения", - сказала Лариса Довбнюк.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.329 (посев и выращивание в целях сбыта и изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства), ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, изготовление опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступления по ст.328, 329 УК), ч.2 ст.331 УК (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних, лицом, ранее совершившим преступления по ст.328, 329 УК), ч.1 ст.332 УК (предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч.1 ст.168 УК (половое сношение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК), ч.1 ст.173 УК (вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков).

При направлении уголовного дела в суд мера пресечения оставлена прежней - заключение под стражу.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства его характеризуют удовлетворительно.-0-