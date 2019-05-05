Разыскиваемая 11-классница из Гомеля нашлась, она была у знакомых

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлено местонахождение 11-классницы из Гомеля, которая ушла из дома неделю назад, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"Вчера вечером, в ходе разыскных мероприятий, правоохранителями установлено местонахождение 16-летней гомельчанки. Все это время она провела в гостях у знакомых", - говорится в сообщении, размещенном на сайте УВД.
Девушка ушла из дома 28 апреля в 15.30.-0-
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