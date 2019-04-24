Реакция на замечание обошлась мозырянину в Br1,53 тыс.

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района постановил приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мозырянина, обвиняемого в совершении хулиганства, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Поздним вечером 2 марта 29-летний нетрезвый мозырянин возле одного из ресторанов в ответ на обоснованное замечание двух девушек применил силу: одну из них ударил головой в лоб, другую несколько раз с силой толкнул в плечо, уточнили в областном суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, сопровождавшихся применением насилия (хулиганство). На основании ч.1 ст.339 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 БВ (Br1,53 тыс.).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-