Реакция на замечание обошлась мозырянину в Br1,53 тыс.

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района постановил приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мозырянина, обвиняемого в совершении хулиганства, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Поздним вечером 2 марта 29-летний нетрезвый мозырянин возле одного из ресторанов в ответ на обоснованное замечание двух девушек применил силу: одну из них ударил головой в лоб, другую несколько раз с силой толкнул в плечо, уточнили в областном суде.
Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, сопровождавшихся применением насилия (хулиганство). На основании ч.1 ст.339 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 БВ (Br1,53 тыс.).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
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