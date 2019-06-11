Сбитый на пешеходном переходе в Прилуках пенсионер скончался через четыре дня в больнице

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался 80-летний мужчина, получивший травмы в ДТП. Авария произошла 6 июня около 13.20 в д.Прилуки Минского района на 6-м км автодороги Сеница-Прилуки-Самохваловичи, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"65-летний житель Слуцкого района на Nissan, двигаясь со стороны д.Скориничи, сбил 80-летнего жителя п. Юбилейный Минского района, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказала в УГАИ. - С травмами пенсионер был госпитализирован в реанимационное отделение столичной больницы, где скончался от полученных травм 10 июня".

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населенных пунктах, где в любое время на дороге может появиться пешеход.-0-