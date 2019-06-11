В ночной аварии под Вороново погиб пешеход

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила пешехода в ночь на 11 июня на трассе М11 в Вороновском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина шел по краю дороги. В какой-то момент он подошел к припаркованным фурам, чтобы попросить у водителей сигарету. "После этого начал переходить дорогу. В это время от деревни Бенякони в сторону Вороново двигался автомобиль "Ауди" под управлением жителя Литвы", - рассказали в ГАИ региона. Водитель избежать наезда не сумел.

Пешеход погиб. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-