В ночной аварии под Вороново погиб пешеход

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила пешехода в ночь на 11 июня на трассе М11 в Вороновском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина шел по краю дороги. В какой-то момент он подошел к припаркованным фурам, чтобы попросить у водителей сигарету. "После этого начал переходить дорогу. В это время от деревни Бенякони в сторону Вороново двигался автомобиль "Ауди" под управлением жителя Литвы", - рассказали в ГАИ региона. Водитель избежать наезда не сумел.
Пешеход погиб. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-
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