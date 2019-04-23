Сбившая пешехода бобруйчанка приговорена к 6 годам колонии

23 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Бобруйского района и Бобруйска вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Бобруйска, которая насмерть сбила человека, сообщили БЕЛТА в облсуде.
Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 14 декабря 2018 года управляла личным автомобилем. Проезжая по улице Комбинатской, она уснула за рулем, а автомобиль выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двух пешеходов. В результате от полученных телесных повреждений один из пешеходов скончался на месте происшествия, а второму были причинены тяжкие телесные повреждения.
Бобруйчанке на основании ч.4 ст.317 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
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