Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего школьника в Минске

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил 12-летнего школьника в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Управлением СК по Минску устанавливаются обстоятельства ДТП - 59-летний водитель Nissan Terrano 15 апреля на проспекте Машерова сбил мальчика. Школьник пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора. Ребенок был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями. Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). К нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - проинформировали в СК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу и в момент ДТП разговаривал по мобильному телефону.-0-