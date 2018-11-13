Сбившему девочку в Барановичском районе велосипедисту дали полгода исправработ

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичей и города Барановичи огласил приговор в отношении мужчины, который пьяным на велосипеде сбил ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Вечером 29 мая в деревне Севрюки нетрезвый 45-летний житель соседнего села ехал по проезжей части на велосипеде. Он не справился с управлением и сбил шедшего по обочине пятилетнего ребенка. У девочки был диагностирован перелом ноги. Экспертиза установила, что дошкольница получила менее тяжкие телесные повреждения, поэтому прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст.155 УК.

Мужчина полностью признал свою вину. Судом Барановичского района и города Барановичи он приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины ежемесячно (1 БВ составляет Br24,5).

Приговор суда вступил в законную силу.-0-