Житель Барановичского района, оставивший после ДТП дочь и друга, предстанет перед судом

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Барановичского района и города Барановичи уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении ДТП, повлекшем смерть двух человек, и скрывшегося с места аварии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Трагедия на автодороге Березовка-Лесная-Миловиды произошла вечером 21 февраля. За рулем автомобиля "Рено Меган Сценик" находился житель деревни Великие Луки 1986 года рождения. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли дочь водителя 2005 года рождения и ехавший в качестве пассажира сверстник-односельчанин. Водитель с места аварии скрылся, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска и ГАИ.

Как было установлено во время предварительного расследования, в момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) и ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК.

После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами, его действия органом уголовного преследования квалифицированы правильно. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.