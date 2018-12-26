Семейная пара погибла в ДТП в Столбцовском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 9 утра в Столбцовском районе погибла семейная пара, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла на 25-м км автодороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин. Как проинформировал официальный представитель УГАИ, 35-летний житель Городеи на легковом авто Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу. "Там он столкнулся с грузовиком Hyundai под управлением 25-летнего жителя Столбцовского района. В результате ДТП на месте погибли водитель легковушки и его 30-летняя жена", - рассказал Сергей Чеботарев.

Водители были пристегнуты ремнями безопасности, на обоих авто установлены зимние шины, асфальт обработан песко-соляной смесью. По факту ДТП проводится проверка.

Сейчас на месте ДТП работают следователи Столбцовского районного отдела Следственного комитета, сотрудники ГАИ и УГКСЭ по Минской области. "В ходе первоначальных следственных действий проводится осмотр места происшествия, фиксируются объекты и следы, характеризующие механизм столкновения и другие обстоятельства", - отметили в Следственном комитете.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполокома